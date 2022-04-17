ЗСУ продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова

У Харківській області українські захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи російських окупантів далі від обласного центру. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у результаті контрнаступу Збройні сили України вже звільнили Базаліївку, Леб’яже та частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань українські підрозділи просунулися далі на схід.

ЗСУ продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Голова ОВА розповів, що нещодавно реактивним вогнем 81-а окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки та близько 100 окупантів.

«Усі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися», – наголосив Синєгубов.

Водночас він закликав харків'ян бути пильними та обережними, не нехтувати сигналами тривоги та без нагальної потреби не залишатися на вулиці.

«Обстріли окупантів хаотичні та жорстокі. Щодня є загиблі», – резюмував Синєгубов.

Нагадаємо, що у неділю, 17 квітня, військові держави-терориста Росії обстріляли центральну частину Харкова. Внаслідок цього п’ятеро людей загинули, ще майже два десятки отримали поранення.