Воєнний стан в Україні продовжили, як продовжуються і обстріли мирних українських міст. Ворог обстрілює схід та південь країни, від численних ударів потерпає й наш Маріуполь. Там росіяни зазнали великих втрат та навіть вивели частину військ з міста.

ZAXID.NET підсумовує п’ятдесят сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ворог дещо зменшив інтенсивність обстрілів у Харківській області, але активні бої точаться на Ізюмському напрямку, у Луганській та Донецькій областях. Росіяни обстріляли Миколаїв, вночі під прицілом також була Дніпропетровська область. Російські окупанти завдали ще два ракетні удари в Запоріжжі.

Росія вивела частину своїх військ з Маріуполя, зазнавши великих втрат під час штурму заводу «Азовсталь». Колони військової техніки виїхали з міста на північ, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Попри це, а також наказ не штурмувати промзони Маріуполя, росіяни бомблять «Азовсталь».

РНБО попередила про плани росіян обстріляти залізничні мости та віадуки у західних регіонах України.

Верховна Рада України продовжила воєнний стан до 25 травня. Керівництво держави внесло чимало змін до законів та винесло постанови, що стосуються воєнного стану, мобілізації, економіки та посилення кримінальної відповідальності за деякими статтями. Ми розповідаємо, що варто знати.

Втрати російських окупантів

Українські бійці з ПЗРК збили два російські бомбардувальники та гелікоптер.

Станом на ранок 21 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 21000 військових. Також було знищено:

танків – 829 (+14);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 118 (+31);

артилерійських систем – 393 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 136 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 67 (+0);

літаків – 172 (+1);

гелікоптерів – 151 (+1);

автомобільної техніки – 1 508 (+4);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 166 (+1);

спеціальна техніка – 27 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Внаслідок нічних обстрілів в Миколаєві загинула одна людина, двоє поранених. На Харківщині російські військові розстріляли волонтерів. Унаслідок російських ударів по Донеччині загинули двоє мирних жителів, ще 8 поранено, серед них – дитина.