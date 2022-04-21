За два місяці росіяни знищили Маріуполь на 98%

Росія вивела частина своїх військ з Маріуполя, зазнавши великих втрат під час штурму заводу «Азовсталь». Колони військової техніки виїхали з міста на північ, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Про це у четвер, 21 квітня, повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Зранку 21 квітня Кремль заявив, що росіяни повністю захопили Маріуполь, однак не будуть штурмувати завод «Азовсталь», щоб в боях не гинули їхні солдати. Радник ОП Олексій Арестович прокоментував заяви Кремля, пояснивши, що росіяни почали виходили з Маріуполя, бо потребують підмоги на Донецькому та Луганському напрямках.

«Вони не можуть фізично взяти «Азовсталь», вони це зрозуміли. Вони зазнали там величезних втрат. Наші захисники продовжують його утримувати. Але відмова може бути пов’язана і з тим, що вони перекинули частину своїх військ північніше для того, щоб підтримати свої сили, які намагаються виконати головне політичне завдання: вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Одразу скажу, що їм це не вдасться», – заявив Арестович.

За словами Арестовича, зараз напрямок головних зусиль противника залишається незмінним: від Ізюма до Слов’янська і Краматорська. «І, хочу зазначити, що протягом доби противнику не вдалося просунутися ані в Луганській області, ні в напрямку головних зусиль, ні в напрямку Гуляйполя», – повідомив Арестович.

Нагадаємо, у бомбосховищі металургійного заводу «Азовсталь» переховується близько тисячі людей – в основному жінки та діти. У середу, 20 квітня, українській стороні вперше вдалося вивезти чотири автобуси з мирним населенням з Маріуполя через гуманітарний коридор. На 21 квітня заплановано нові зелені коридори з міста. У свіжому інтерв’ю французьким журналістам президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни знищили Маріуполь на 98%.