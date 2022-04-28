Україна готова атакувати російські військові бази та склади задля свого захисту. Можливо найближчим часом пожеж та вибухів у Росії побільшає, аж поки не Москва не піде слідом за кораблем.

ZAXID.NET підсумовує шістдесят четвертий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

З ночі російська армія продовжувала обстрілювати Харківську, Луганську, Донецьку області, намагалася наступати в бік Миколаєва та завдала ракетного удару по Миколаївській області. Ворог також пробував наступати у бік Кривого Рогу. Протягом четверга російські військові завдали ракетного удару й по Запоріжжю.

Уночі російські війська завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю, вони скидали на місто фосфорні бомби. Росіяни розбомбили госпіталь на території «Азовсталі». Ми також розповідаємо історію військової лікарки, яка два місяці рятує людей в Маріуполі.

Росіяни обстріляли крилатими ракетам центр Києва, обстріл стався безпосередньо під час візиту генсека ООН Антоніу Гуттеріша. Росіяни також вдруге за день обстріляли прикордонників на Чернігівщині.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна задля свого захисту готова завдавати удари по військових базах та складах Росії. Останнім часом у різних містах Росії фіксують вибухи та пожежі, зокрема, на військових заводах та складах з боєприпасами, але українські військові не підтверджували жодної акати.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 22800 військових. Також було знищено:

танків – 970 (+31);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 389 (+47);

артилерійських систем – 431 (+10);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 151 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 72 (+1);

літаків – 187 (+2);

гелікоптерів – 155 (+0);

автомобільної техніки – 1 688 (+22);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 215 (+8);

спеціальна техніка – 31 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок обстрілів Харківщині загинуло двоє осіб, російська некерована ракета вбила трьох мирних жителів на Донеччині. Росіяни також розбомбили госпіталь на території «Азовсталі», є загиблі.