Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджені житлові будинки в приватному секторі

Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Від вибуху постраждали троє людей, пошкодження отримали приватні будинки.

Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, вранці у четвер, 28 квітня, росіяни ракетами обстріляли Запоріжжя. Попередньо від удару пошкодженні два житлові будинки в приватному секторі.

«Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля"», – повідомили у Запорізькій ОВА.

Внаслідок ракетного удару постраждали троє людей, серед яких одна дитина.

Нагадаємо, росіяни вже кілька днів завдають ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет прилетіла на острів Хортиця, інші влучили в інфраструктурні обʼєкти міста.