Росія знову завдала ракетних ударів по Запоріжжю
До теми
Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Від вибуху постраждали троє людей, пошкодження отримали приватні будинки.
Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, вранці у четвер, 28 квітня, росіяни ракетами обстріляли Запоріжжя. Попередньо від удару пошкодженні два житлові будинки в приватному секторі.
«Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля"», – повідомили у Запорізькій ОВА.
Внаслідок ракетного удару постраждали троє людей, серед яких одна дитина.
Нагадаємо, росіяни вже кілька днів завдають ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет прилетіла на острів Хортиця, інші влучили в інфраструктурні обʼєкти міста.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.