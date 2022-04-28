Російська ракета зруйнувала житлові будинки

Росіяни вранці в четвер, 28 квітня, завдали авіаудар з повітря по селу Нью-Йорк у Донецькій області, внаслідок чого троє мирних людей загинули.

«Троє загиблих, троє поранених. Усі – цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, який росіяни завдали по Нью-Йорку», – повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще потрібно встановити.

«Знову і знову росіяни б'ють по цивільних – вони ведуть війну на винищення українського мирного населення. Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати», – заявив Кириленко.

Як повідомляв ZAXID.NET, вночі росіяни обстріляли Маріуполь забороненими фосфорними бомбами. Також Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю.