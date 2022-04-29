Росіяни зосереджують сили, щоб утримувати свої позиції на Харківщині, але бійці ЗСУ звільнили стратегічно важливе село, з якого ворог прицільно обстрілював Харків. Обстріли були й у інших областях України, проте ворог не вчинив жодних проривів.

ZAXID.NET підсумовує шістдесят п’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни з мінометів обстріляли Сумщину, а також атакували її некерованими ракетами. Обстріли були й у Дніпропетровській області, від ворожих атак продовжують потерпати й Харківська, Луганська, Донецька та Херсонська області. На Донеччині противник продовжує застосовувати заборонені фосфорні бомби.

Росія зосередила зусилля на утриманні позицій біля Харкова, проте бійці ЗСУ звільнили стратегічно важливий населений пункт на Харківщині. Із села Руська Лозова ворог вів прицільний вогонь по інфраструктурі та житловим масивам Харкова.

Наразі Росія не хоче проводити переговори для безпечного виходу людей з «Азовсталі» і не реагує на пропозицію обміняти українських бійців на Віктора Медведчука.

Конгрес США підтримав програму ленд-лізу для України. Ми коротко пояснюємо, що таке ленд-ліз і як він допоможе перемогти Росію.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 29 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 23000 військових. Також було знищено:

танків – 986 (+16);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 418 (+29);

артилерійських систем – 435 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 151 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 73 (+1);

літаків – 189 (+2);

гелікоптерів – 155 (+0);

автомобільної техніки – 1 695 (+7);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 229 (+14);

спеціальна техніка – 31 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Харківщині російські військові закатували медика. Також росіяни розстріляли автомобіль, у якому їхала родина з 3-річним сином. Внаслідок вчорашнього ракетного удару росіян по Києву загинула журналістка «Радіо Свобода».