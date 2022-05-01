Перша евакуація цивільних з «Азовсталі», нові удари ЗСУ по позиціях росіян на острові Зміїний, а також ворожі обстріли здебільшого на сході на півдні нашої країни.

ZAXID.NET підсумовує шістдесят сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ворог обстрілював Луганську та Херсонську область, тривали бої й на Донеччині та Харківщині. Росіяни ракетами зруйнували склад із зерном на Дніпропетровщині та знищили 600 кг добрив на Миколаївщині.

ЗСУ знову завдали ударів по позиціях росіян на острові Зміїний. Після цього Росія активізувала Чорноморський флот і загроза ракетних ударів з моря по території України залишається на високому рівні.

Україна сьогодні вперше евакуювала близько 100 цивільних маріупольців з «Азовсталі».

Втрати російських окупантів

ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян на острові Зміїний та знищили як мінімум три зенітні установки та близько чотирьох десятків окупантів.

Станом на ранок 1 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 23500 військових. Також було знищено:

танків – 1 026 (+18);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 471 (+26);

артилерійських систем – 451 (+15);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 151 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 80 (+3);

літаків – 192 (+2);

гелікоптерів – 155 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 796 (+20);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 245 (+13);

спеціальна техніка – 32 (+1);

крилаті ракети – 84;

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Херсонщині від тортур російських окупантів загинув ветеран АТО Назар Кагальняк.