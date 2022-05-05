Нові авіаудари та обстріли українських міста, а також загроза нових ударів по Івано-Франківську. Тим часом американці заявляють, що російські авіаудари по важливих об'єктах інфраструктури не завадили постачанню зброї в Україну.

ZAXID.NET підсумовує сімдесят перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо з позитивних новин. ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на межі Миколаївщини та Херсонщини.

З ночі російські війська обстрілювали Донеччину, Луганщину, а також Дніпропетровщину та Кіровоградщину. Були й обстріли на Миколаївщині, а у самому Миколаєві пошкоджено газопроводи й контактну мережу. Російські окупанти не перестають обстрілювати Харків. А у тимчасово захопленому Бердянську росіяни почали переслідувати українських волонтерів.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про загрозу ракетних ударів та звернувся до мешканців з проханням на вихідні 7-8 травня, а також на понеділок, 9 травня, виїхати за межі міста.

Загалом за час війни росіяни зруйнували ракетами 15 українських нафтобаз.

У Пентагоні заявили, що російські авіаудари по важливих об'єктах інфраструктури не завадили постачанню зброї в Україну.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 5 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 24700 військових. Також було знищено:

танків – 1 092 (+15);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 651 (+41);

артилерійських систем – 499 (+8);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 169 (+6);

засобів протиповітряної оборони – 83 (+2);

літаків – 196 (+2);

гелікоптерів – 155 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 907 (+40);

легких швидкісних катерів/кораблів – 10 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 312 (+9);

спеціальна техніка – 38 (+0);

крилаті ракети – 89 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У Маріуполі загинула психологиня полку «Азов» з Львівщини, росіяни вбили 15-річного волонтера у харківському екопарку. Одна жінка загинула через обстріл житлового будинку у Пологах на Запоріжжі, ще п’ятеро загиблих – на Луганщині.