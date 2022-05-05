Підсумки 71 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Нові авіаудари та обстріли українських міста, а також загроза нових ударів по Івано-Франківську. Тим часом американці заявляють, що російські авіаудари по важливих об'єктах інфраструктури не завадили постачанню зброї в Україну.
ZAXID.NET підсумовує сімдесят перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Почнемо з позитивних новин. ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на межі Миколаївщини та Херсонщини.
З ночі російські війська обстрілювали Донеччину, Луганщину, а також Дніпропетровщину та Кіровоградщину. Були й обстріли на Миколаївщині, а у самому Миколаєві пошкоджено газопроводи й контактну мережу. Російські окупанти не перестають обстрілювати Харків. А у тимчасово захопленому Бердянську росіяни почали переслідувати українських волонтерів.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про загрозу ракетних ударів та звернувся до мешканців з проханням на вихідні 7-8 травня, а також на понеділок, 9 травня, виїхати за межі міста.
Загалом за час війни росіяни зруйнували ракетами 15 українських нафтобаз.
У Пентагоні заявили, що російські авіаудари по важливих об'єктах інфраструктури не завадили постачанню зброї в Україну.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 5 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 24700 військових. Також було знищено:
- танків – 1 092 (+15);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 2 651 (+41);
- артилерійських систем – 499 (+8);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 169 (+6);
- засобів протиповітряної оборони – 83 (+2);
- літаків – 196 (+2);
- гелікоптерів – 155 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 907 (+40);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 10 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 312 (+9);
- спеціальна техніка – 38 (+0);
- крилаті ракети – 89 (+2).
Втрати ЗСУ та мирного населення
У Маріуполі загинула психологиня полку «Азов» з Львівщини, росіяни вбили 15-річного волонтера у харківському екопарку. Одна жінка загинула через обстріл житлового будинку у Пологах на Запоріжжі, ще п’ятеро загиблих – на Луганщині.