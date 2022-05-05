Російські нацисти регулярно обстрілюють «Фельдман Екопарк»

Під час евакуації африканських буйволів з харківського «Фельдман Екопарку» команда працівників і волонтерів потрапила під обстріл росіян, внаслідок якого загинув 15-річний волонтер.

«Сьогодні, 5 травня, під час евакуації буйволів із "Фельдман Екопарку" під обстріл потрапила команда наших співробітників та волонтерів. Одна людина загинула. Двоє людей отримали тяжкі поранення. За їхнє життя борються лікарі», – повідомила прес-служба екопарку.

Загиблий хлопець допомагав батькам у годуванні та евакуації тварин.

«Світла пам'ять герою! Це вже шоста жертва у нашій команді», – зазначили в екопарку.

«Фельдман Екопарк» розміщується майже на лінії вогню і постійно зазнає обстрілів. Водночас з нього вже врятували 80% тварин.