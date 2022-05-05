Росіяни вбили 15-річного волонтера у харківському екопарку
Російські загарбники обстріляли екопарк у момент, коли з нього евакуйовували тварин
Під час евакуації африканських буйволів з харківського «Фельдман Екопарку» команда працівників і волонтерів потрапила під обстріл росіян, внаслідок якого загинув 15-річний волонтер.
«Сьогодні, 5 травня, під час евакуації буйволів із "Фельдман Екопарку" під обстріл потрапила команда наших співробітників та волонтерів. Одна людина загинула. Двоє людей отримали тяжкі поранення. За їхнє життя борються лікарі», – повідомила прес-служба екопарку.
Загиблий хлопець допомагав батькам у годуванні та евакуації тварин.
«Світла пам'ять герою! Це вже шоста жертва у нашій команді», – зазначили в екопарку.
«Фельдман Екопарк» розміщується майже на лінії вогню і постійно зазнає обстрілів. Водночас з нього вже врятували 80% тварин.
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