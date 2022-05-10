Біля Донецька окупанти влаштували звалище трупів російських військових, їх у Росії вважають безвісти зниклими. Загалом уже 26 тис. окупантів загинули на українській землі.

ZAXID.NET підсумовує сімдесят шостий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

ЗСУ звільнили ще чотири населені пункти на Харківщині. Важкі бої тривають у Донецькій та Луганській областях, обстріли були на Миколаївщині, а ввечері 9 травня росіяни знищили торговий центр і склад в Одесі. Російські війська також продовжують поливати вогнем «Азовсталь».

СБУ затримала коригувальника вогню окупантів на Миколаївщині. Російські спецслужби також вивчали готовність мешканців Франківська обороняти країну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна у випадку перемоги в битві за Донбас хотіла б звільнити усі свої території, окуповані Росією.

Втрати російських окупантів

Біля Донецька створили звалище трупів російських окупантів. Загарбників, чиї трупи викинули на звалище, у Росії вважають зниклими безвісти.

Станом на ранок 10 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 26000 військових. Також було знищено:

танків – 1 170 (+25);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 808 (+44);

артилерійських систем – 519 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 185 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 87 (+0);

літаків – 199 (+0);

гелікоптерів – 158 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 980 (+10);

легких швидкісних катерів/кораблів – 12 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 380 (+3);

спеціальна техніка – 41 (+0);

крилаті ракети – 94 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Під завалами будинку в Ізюмі знайшли тіла 44 людей.

В Україні створили Меморіал цивільних жертв війни, на якому розповідають історії українців, які загинули внаслідок російської агресії.