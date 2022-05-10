Наслідки нічної ракетної атаки росіян на Одесу, 9 травня 2022

Росіяни пізно ввечері в понеділок, 9 травня, завдали масованого ракетного удару по Одесі, випустивши сім крилатих ракет. Внаслідок ракетного удару одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення.

«Рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. 7 ракет було випущено по місту. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить», – повідомило в ніч на вівторок оперативне командування Південь.

Як сказано у повідомленні, застарілі ракети влучили в один з торгових центрів та склад готової продукції широкого вжитку. Про яку саме продукцію йдеться – не повідомляється.

Внаслідок ворожої ракетної атаки, одна людина загинула і п’ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що росіяни обстріляли підприємство, на якому відбувався робочий процес і яке не мало нічого спільного з військовою інфраструктурою.

Зазначимо, що вранці російські нацисти випустили по Одеській області чотири крилаті ракети, а над вечір – ще три гіперзвукові. Усі ці атаки відбулися на тлі візиту в Одесу президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

В суботу, 7 травня, росіяни випустили по Одесі шість крилатих ракет, внаслідок чого пошкодження отримали 252 квартири.