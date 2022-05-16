На Харківщині тероборонівці відтіснили російських військових до держкордону, Збройні сили також підірвали захоплені росіянами залізничні мости на Луганщині та продовжують відважно боронити наші землі.

ZAXID.NET підсумовує вісімдесят другий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо з хорошого. Харківський батальйон тероборони відтіснив росіян до держкордону. У Харківській області тривають обстріли, під час одного з них росіяни влучили у склад з аміачною селітрою. Також на Харківщині СБУ затримала місцевого мешканця, що свідомо здавав росіянам позиції ЗСУ.

Під постійними обстрілами перебуває Луганська область, особливо Сєвєродонецьк і Лисичанськ. ЗСУ також підірвали захоплені росіянами залізничні мости на Луганщині. Донецьку область теж інтенсивно обстрілюють ворожі війська.

Окупанти обстріляли також житловий квартал Миколаєва, влучили ракетою в базу відпочинку на Одещині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 27700 військових. Також було знищено:

танків – 1 228 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 974 (+16);

артилерійських систем – 577 (+22);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 195 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 89 (+0);

літаків – 200 (+0);

гелікоптерів – 165 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 101 (+14);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 427 (+11);

спеціальна техніка – 42 (+0);

крилаті ракети – 97 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Під час бою на Сумщині загинув український прикордонник.