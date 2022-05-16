Росіяни зранку в понеділок, 16 травня, завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області, внаслідок якого сталися руйнування і пожежі.

Одеське видання «Думская» з посиланням на міськраду Білгорода-Дністровського повідомило, що після вибуху над містом було видно дим. Крім того, стало відомо, що від ракетного удару росіян постраждала база відпочинку.

Згодом інформацію про ракетний удар підтвердили військові з оперативного командування «Південь».

«Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група», – сказано в повідомленні.

Крім того, росіяни продовжують атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман, але натомість влучають у мирних мешканців. Попередньо відомо, що внаслідок ранкового ракетного удару 16 травня постраждали двоє дорослих. Крім того, важкі поранення отримала дитина.

Зазначимо, що перед цим росіяни атакували ракетами міст через Дністровський лиман 10 травня. Це була вже четверта атака на нього.