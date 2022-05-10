Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області

Військові держави-терориста Росії знову обстріляла міст через Дністровський лиман на Одещині. Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області, повідомила Одеська міськрада із посиланням на ОК «Південь».

Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області.

«По Одещині знов спрямована крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 26 квітня окупанти ракетами обстріляли Одещину. Через це було пошкоджено міст через Дністровський лиман. Другий обстріл стався 27 квітня. 2 травня російські війська втретє здійснили спробу знищити міст.

В Одеській ОВА вважають, що своїми діями ворог намагається відрізати частину області та створити напруженість на фоні подій у Придністров’ї.

Як інформував ZAXID.NET, росіяни пізно ввечері в понеділок, 9 травня, завдали масованого ракетного удару по Одесі, випустивши сім крилатих ракет. Внаслідок ракетного удару одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення.