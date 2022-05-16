Вранці у понеділок, 16 травня, російські загарбники відкрили вогонь по території Сумської області поблизу кордону. В цей момент на територію України намагалися зайти диверсанти, повідомила Державна прикордонна служба.

«Сьогодні вранці ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Рашисти вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Сумщина була серед областей, які найбільше постраждали з перших днів російського вторгнення. Наприкінці березня – на початку квітня область зачистили від росіян, однак вони продовжують обстрілювати деякі населені пункти регіону зі своєї території.