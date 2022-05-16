Служба безпеки України затримала в Харківській області ідеологічного прихильника Росії, який здавав ворогу позиції ЗСУ. Під час затримання він заявив, що робив це свідомо.

«Співробітники спецслужби затримали мешканця Чугуївського району Харківської області, який здавав позиції українських військових. Встановлено, що фігурант провадження за допомогою соціальних мереж передавав представнику РФ інформацію про переміщення, рух та розташування техніки й особового складу Збройних сил України та Сил територіальної оборони. В подальшому інформацію надавали співробітникам ФСБ РФ», – повідомило Управління СБУ в Харківській області.

Зловмисник зізнався, що вже давно почувається «русским человеком» і після початку повномасштабного російського вторгнення мав гостре бажання допомогти окупаційним військам досягнути їхніх цілей. Сказав, що діяв свідомо, безкоштовно, про скоєне не жалкує.

Затриманому жителеві Чугуївського району повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань в умовах воєнного стану.