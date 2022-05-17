Українських бійців вивезли з «Азовсталі» на тимчасово окуповані території, росіяни знову випустили ракети по Львівщині, а ЗСУ вибили загарбників з-під двох населених пунктів Луганщини.

ZAXID.NET підсумовує вісімдесят третій день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі вівторка росіяни здійснили ракетний удар по об’єкту залізничної інфраструктури на Львівщині, при цьому сили ППО збили три ракети.

Ворог атакував також Чернігівщину та Сумщину. Російські військові також здійснили спробу прорвати кордон у Сумській області. Під обстрілами й Донецька та Луганська області. ЗСУ також вибили загарбників з-під двох населених пунктів Луганщини. Росіяни зазнали численних втрат біля Сєвєродонецька і відступили.

Вночі автобуси із українськими бійцями виїхали із «Азовсталі». Поранених захисників Маріуполя вивезли в тимчасово окуповані Новоазовськ і Оленівку, їх хочуть повернути в Україну під час обміну полоненими.

У зруйнованому Маріуполі виявили четверту братську могилу. Росія також готується віддати Маріуполь під контроль «кадирівців», бо він виявився «надто націоналістичним і недружнім».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 27900 військових. Також було знищено:

танків – 1 235 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 009 (+35);

артилерійських систем – 578 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 198 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 90 (+1);

літаків – 201 (+1);

гелікоптерів – 167 (+2);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 109 (+8);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 436 (+9);

спеціальна техніка – 43 (+1);

крилаті ракети – 97 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Восьмеро людей загинули від ракетного удару росіян по Чернігівщині, унаслідок обстрілу Сумщини постраждали також п’ятеро людей.