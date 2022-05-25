Ворог обстрілював Запоріжжя, Краматорськ та Харківщину, стягує сили на Луганщину та почав закріплятись на півдні. Водночас наша розвідка повідомила, що РФ уже використала 60% запасів високоточної зброї за три місяці війни в Україні.

ZAXID.NET підсумовує дев’яносто перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами по Запоріжжю, вдарили з літаків по спальних районах Краматорська, а також атакували Харківщину. Унаслідок обстрілів по Балаклеї є загиблий та поранені.

Уранці 25 травня війська РФ почали наступ на Сєвєродонецьк Луганської області, тривають бої у Лимані на Донеччині. Росіяни стягують сили на Луганщину одразу з кількох напрямків.

Росіяни почали закріплюватися на окупованому півдні України. РФ будує третю лінію оборони і розвідка визнала, що це свідчить про їх намір залишитися там надовго.

Українська розвідка повідомляє, що Росія уже використала 60% запасів високоточної зброї за три місяці війни в Україні. У Севастополі ж на російські підводні човни завантажують ракети «Калібр». Такими ракетами РФ обстрілює регіони України, дальність їхнього польоту становить 1400 км.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 29450 військових. Також було знищено:

танків – 1 305 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 213 (+19);

артилерійських систем – 606 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 201 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 206 (+1);

гелікоптерів – 170 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 218 (+5);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 491 (+11);

спеціальна техніка – 44 (+1);

крилаті ракети – 112 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок обстрілів російських окупантів по Балаклеї на Харківщині загинула щонайменше одна людина, ще сім людей постраждали.