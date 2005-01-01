Вночі у Самборі невідомі понищили майже 40 дверей у поліклініці для дорослих

Невідомі розкидали речі та знищили двері, але наразі поліція не виявила ознак пограбування

У вівторок, 16 січня, вночі у поліклінічному відділенні самбірської лікарні для дорослих, що на вул. Чайковського, 12, невідомі понищили майно та пошкодили близько 40 дверей. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

«Повідомлення надійшло до поліції сьогодні о сьомій ранку. На місці працює слідчо-оперативна група, з’ясовують обставини події. Наразі відомо, що пошкоджене майно, розкидані речі, але ознак пограбування немає», - розповіла Світлана Добровольська.

Фото зі сторінки Самбірської міської ради у Facebook

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Додамо, що це не перший акт вандалізму у самбірській лікарні. У вівторок, 5 грудня, у Самборі обікрали поліклінічне відділення міської дитячої лікарні на вул. Коперника. Тоді слідчі зафіксували 10 розбитих дверей та 2 вікна, у кабінетах лікарів розкидані речі та документи. Розслідування щодо знищення майна у дитячій поліклініці триває.