У результаті страйку медики Самбора домоглися виплати заборгованої зарплати

У середу, 27 грудня, працівникам Самбірської центральної районної лікарні, які кілька разів влаштовували акції протесту і оголошували страйк, нарешті виплатили заборговану заробітну плату, якої вони не отримували з жовтня. Гроші на погашення заборгованості збирали звідусіль.

«Заборгованість з невиплати зарплат становила 13,4 млн грн. 11,2 млн грн нам перерахували з державного бюджету, майже 900 тис. грн додатково виділила міська рада м. Самбора, решту грошей перерахували громади району. 27 грудня працівникам лікарні нарешті виплатили зарплати», - повідомив ZAXID.NET в.о. головного лікаря Самбірської центральної районної лікарні Степан Скірин.

Нагадаємо, аби добитися погашення заборгованості з невиплати заробітних плат, працівники районної лікарні змушені були вдатися до крайніх заходів – вони тричі (18, 19 і 20 грудня) перекривали рух транспорту на дорогах Самбора, в лікарні надавали лише ургентну допомогу, всі інші служби не працювали. У такий спосіб вони намагалися привернути увагу представників влади різних рівнів до своєї проблеми. Медпрацівникам заборгували зарплату за 2,5 місяця, за жовтень виплатили лише аванс.

На протест медиків Самбора відреагував і голова ЛОДА Олег Синютка, який на своїй сторінці у Facebook 21 грудня запевнив, що самбірські медики отримають зарплату, з держбюджету отримано фінансовий ресурс для погашення заборгованості.