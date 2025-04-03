Богдан Кондратьєв за кермом BMW своєї бабусі збив 71-річну мешканку, яка переходила дорогу з внуком

Івано-Франківський апеляційний суд ухвалив новий вирок водієві BMW X5 Богдану Кондратьєву, який на смерть збив пенсіонерку на пішохідному переході в Івано-Франківську. 27-річному уродженцю Кременчука призначили 3 роки ув’язнення та на 5 років позбавили права керувати транспортними засобами.

Йдеться про аварію, яка сталася 16 березня 2024 року на вулиці Набережній в Івано-Франківську. Богдан Кондратьєв за кермом BMW своєї бабусі збив 71-річну мешканку міста, яка переходила дорогу зі своїм внуком. Пенсіонерка загинула на очах у дитини. Незважаючи на те, що обвинуваченого раніше вже штрафували за перевищення швидкості, у грудні 2024 року Івано-Франківський міський суд призначив водієві три роки умовного терміну.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 3 квітня, Івано-Франківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу правоохоронців та ухвалив новий вирок. Богдану Кондратьєву призначили 3 роки позбавлення волі та позбавили права 5 років керувати транспортними засобами.