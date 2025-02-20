Перше і найважливіше, що вам потрібно усвідомити – сир це жива «істота», котра дихає й пітніє

Сир – продукт підступний, його завжди хочеться купити більше, ніж ми здатні з’їсти за раз. А коли відкриваєш кілька видів одночасно, у холодильнику з’являється хаос – підсохлий блакитний сир лежить поруч із пармезаном, на якому несподівано проступила пліснява. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що щоб уникнути таких ситуацій, варто знати основні правила зберігання.

Загальні правила зберігання сиру

Перше і найважливіше, що вам потрібно усвідомити – сир це жива «істота», котра дихає й пітніє. А тому про поліетиленові плівки та паковання варто забути для більшості сирів. Сир почне задихатися, в результаті чого з’явиться аміачний посмак і, можливо, навіть шкідливі бактерії.

Також не варто заморожувати сир, якщо ви цінуєте його аромат і смак. Після замерзання він ці свої властивості більшою мірою втратить. Однак, якщо ви використовуєте недорогий сир виключно для текстури в стравах, заморожування не буде критичним.

Ну і перш ніж вирішити, як і де зберігати сир, сплануйте, скільки сиру купувати та як швидко ви плануєте його використати. Купуйте улюблені смаколики щонайбільше на 3-5 днів.

Ну і найголовніше правило – найкраще зберігати сир усіх сортів у темному, прохолодному місці з циркуляцією повітря – ідеальним є відділення для овочів у холодильнику, оскільки воно не надто вологе чи холодне.

Як зберігати сир за видами

Тверді сири: щоб такі види сирів утримували помірну кількість вологи, загортайте їх у пергаментний папір чи вощанку, а потім кладіть у відкриті поліетиленові пакети чи вільно загортайте в плівку, лишаючи простір для дихання. Блакитні сири: тримайте якомога далі від інших сирів. Через їх унікальний аромат, їх варто зберігати у скляних чи пластикових контейнерах, загорнувши в пергаментний папір. В цьому випадку надто велика циркуляція повітря нам не потрібна. М’які сири (брі, камамбер): коли йдеться про брі чи камамбер, чимало експертів радять таки харчову плівку, щоб сир не висихав. Однак ви можете спробувати зберігати його так, як і блакитний, щільно загорнувши в папір чи вощанку, а потім поклавши в герметичний контейнер. Дуже м’які сири (рикота, моцарела): рикоту, моцарелу та подібні сири, зберігайте у герметичних контейнерах у власній рідині. Спокуса злити ту рідину з оригінального паковання часто велика, але без рідини такі сири швидко висохнуть і стануть непридатними до споживання.

Як зберігати нарізаний сир

Якщо у вас лишилися нарізані шматочки сиру, перекладіть їх у герметичний контейнер, щоб мінімізувати розповсюдження запахів і можливе висихання. Також існує корисний лайфхак – помістіть всередину контейнера маленький шматочок цукру. Він вбере зайву вологу та не даватиме сиру пітніти. Ну і, звісно, цей сир варто використати максимально швидко.