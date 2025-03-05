На смак цей овоч радше нагадує моркву чи гарбуз, ніж, власне, картоплю

Батат – це поживний і смачний овоч, який можна готувати різними способами. На смак цей овоч радше нагадує моркву чи гарбуз, ніж, власне, картоплю. Батат корисний для здоров'я – він покращує чутливість до інсуліну, знижує ризики розвитку діабету другого типу та раку, а також покращує імунітет і травлення. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як правильно приготувати батат.

Як запекти батат у духовці

Батат можна запікати цілим або нарізаним. Нарізані шматочки готуються швидше, але цілий батат у шкірці економитиме ваш час та зусилля.

Щоб приготувати батат, увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. У цей час ретельно вимийте овоч, потерши щіткою, а потім витріть насухо. Якщо запікаєте батат цілим, проткніть його виделкою в 3-4 місцях, щоб під час випікання всередину потрапляла пара і він рівномірно готувався. Застеліть деко фольгою та викладіть на неї солодку картоплю. Випікайте цілий овоч 30 хвилин, потім переверніть і випікайте ще 30 хвилин. Шкірочка має стати хрусткою, а всередині готовий батат має бути м’яким. Якщо ви готуєте нарізаний овоч, випікайте його всього 30 хвилин.

Як відварити батат

Якщо ви хочете приготувати пюре, батат найкраще відварити.

Промийте овоч зі щіткою, очистьте шкірку та наріжте однаковим кубиком. Покладіть нарізаний батат у каструлю, залийте водою та поставте на вогонь. Коли вода закипить, підсоліть батат і варіть від 7 до 15 хвилин, залежно від розміру кубиків. Перевірити готовність овочу можна, проткнувши виделкою чи кінчиком ножа: вони повинні легко увійти в шматочок.

Якщо ви вирішили варити цілий батат, це займе від 20 до 50 хвилин, залежно від розмірів.

Як приготувати батат на сковороді

Щоб посмажити батат промийте його, за бажанням очистьте та наріжте на невеликі кубики розміром приблизно 2 см чи продовгасті брусочки товщиною близько 1 см. Розігрійте у пательні 1 столову ложку олії, а коли вона прогріється, викладіть батат. Смажте, помішуючи, 10-15 хвилин до готовності, додавши ще 1 столову ложку олії, коли перша всотається в батат. Шматочки мають бути рум’яними, мати скоринку і легко піддаватися ножу чи виделці. Готовий батат потрібно викласти на застелену паперовим рушником тарілку, щоб вона всотала зайвий жир.