Загальне правило – відварюйте пасту приблизно на дві-три хвилини менше, ніж вказано в інструкції на пакованні

Якщо ви часто готуєте пасту, то, напевно, стикалися з терміном «аль денте». Побутує думка, що аль денте це просто недоварені продукти, але насправді цей італійський спосіб приготування має свою мету. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що означає «аль денте» та як приготувати ідеальну пасту.

Що означає «аль денте»

Аль денте («al dente») – це кулінарний термін, що позначає особливий ступінь готовності інгредієнтів, найчастіше пасти. Відварити щось до стану «аль денте» означає зберегти текстуру продукту, але не зробити при цьому його розвареним. З італійської термін можна перекласти як «на зубок» чи «до зуба».

Наприклад, відваривши пасту чи інші продукти до стану «аль денте», ви можете спокійно додавати їх в гарячий соус чи на пательню без ризику, що вони розваряться та стануть надто м’якими.

Як варити пасту до стану «аль денте»

Загальне правило – відварюйте пасту приблизно на дві-три хвилини менше, ніж вказано в інструкції на пакованні. Перед відкиданням на друшляк, спробуйте пасту: якщо макарони вже не зовсім тверді, але при цьому ще пружні – паста готова.

Під час відварювання пасти фреско, тобто не висушених макаронів, слід бути особливо уважним, адже їх дуже легко переварити. Домашня паста буде готова вже через дві хвилини, тож ставте таймер.

Скільки хвилин варити пасту

Зазвичай точний час приготування вказується на пакованні, разом з інструкцією для відварювання. Але зазвичай більшість видів пасти з твердих сортів пшениці готують 10-12 хвилин, а щоб довести пасту до стану «аль денте» – готуйте її 8 хвилин.