У понеділок, 21 серпня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як розвалюються сфабриковані кримінальні провадження проти українських волонтерів.

Офіс Генерального прокурора України повідомив про закриття кримінального провадження щодо львівських волонтерів Олеся Дзиндри та Юрія Музичука, яких підозрювали в продажі гуманітарної допомоги. Слідство не знайшло доказів, щоб довести винуватість волонтерів у будь-якому злочині. А починалася ця справа доволі гучно майже рік тому.

У серпні 2022 року після проведених обшуків двоє волонтерів пенсійного віку зі Львова опинилися під підозрою у продажі чотирьох старих позашляховиків на загальну суму 20,7 тис. євро. Машини волонтери привезли з-за кордону як гуманітарну допомогу для армії.

Дзиндра і Музичук заявили, що справа сфальсифікована, оскільки автомобілі вони придбали за власні кошти та не продавали їх задля наживи. Однак після вручення підозри пояснення треба було давати вже в суді. Приблизно у цей же час Україною прокотилася хвиля подібних справ проти волонтерів. У різних містах і областях постійно когось затримували за звинуваченням у продажі автомобілів чи іншої допомоги для військових.

У Львові тоді під роздачу потрапив інший відомий волонтер Святослав Літинський. Він хоча й виступав лише свідком у справі, де фігурували нібито продані для ЗСУ авто, однак у його помешканні провели безцеремонний обшук і вилучили 15 тисяч гривень особистих заощаджень. У червні цього року прокуратура закрила це провадження, а через два місяці так само завершилася історія зі сфабрикованою справою проти Дзиндри і Музичука.

Схема, за якою шиють подібні справи, вже добре відома. Вживані автомобілі для Збройних Сил України волонтери везуть з-за кордону, адже там вони дешевші. Але дешевші не означає безкоштовні. Тож волонтери отримують кошти від жертводавців, далі знаходять і привозять ці авто, тобто витрачають свій час і зусилля, щоб привезти автомобіль для фронту. Однак момент передачі коштів у цій історії залишається. Силовики знаходять підставну особу, яка телефонує з настирливим проханням якнайшвидше передати автомобіль хлопцям на гарячому напрямку, бо їм зараз найбільше треба. У ході розмови з волонтерами з’ясовують вартість авто, передають гроші. Все це фіксують на аудіо і відео, а тоді відкривають кримінал.

«Це огидно брати в цьому участь. Це гидко. Ти гордий собою, коли ти щось робиш, не спиш, думаєш: ну хоч трошки допоможу. Приїжджаєш і опиняєшся на краю прірви, перед брехнею», – каже Олесь Дзиндра.

У випадку фабрикування справи проти Олеся Дзиндри і Юрія Музичука так звані правоохоронці взагалі задіяли працівника «військкомату», а саме Червоноградського ТЦК та СП Сергія Шарка. Саме він телефонував і домовлявся з волонтерами про купівлю чотирьох автомобілів для військових. Потім з’ясувалося, що Шарко може бути на гачку в силових органів через підозрілі справи в минулому. До речі, на судові засідання цей громадянин не з’являвся і взагалі інцидент ніяк публічно не коментував. Просто як у воду канув.

Натомість волонтери отримали чималу підтримку громадськості. На їхній захист влаштували акції біля суду, а мер Львова Андрій Садовий вручив подяки всім трьом волонтерам: Дзиндрі, Музичуку і Літинському. Суспільний розголос і обурення людей свавіллям силових органів, безперечно, допомогли відстояти справедливість у цій ситуації.

І ось минув рік від тих подій. Слідство нічого не досягло, тож Офіс генпрокурора закрив кримінальне провадження. Тобто організатори сфальшованої справи пропонують всім нам вдавати, ніби й нічого не було. Ну помилилися. З ким не буває? Питання лише в тому, скільки таких помилок серед сотень подібних проваджень і коли система правоохоронних органів перестане фабрикувати справи проти тих, хто насправді допомагає Збройним Силам України.