Прокуратура не знайшла доказів вини Юрія Музичука і Олеся Дзиндри

Офіс Генерального прокурора закрив кримінальне провадження щодо львівських волонтерів Олеся Дзиндри та Юрія Музичука, яких підозрювали в продажі гуманітарної допомоги. Прокуратура не змогла знайти достатньо доказів, аби довести їх вину.

67-річний Олесь Дзиндра є відомим львівським художником і громадським діячем, засновником «Музею ідей». Разом із своїм товаришем, 64-річним підприємцем Юрієм Музичуком, він активно долучився до волонтерського руху з початком повномасштабного вторгнення росіян.

29 серпня 2022 року слідчі оголосили Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку підозри у продажі гуманітарної допомоги. Їх обвинувачують у продажі чотирьох авто, які були ввезені в Україну для потреб ЗСУ, на загальну суму 20,7 тис. євро. Водночас самі волонтери стверджували, що справа сфальсифікована, оскільки автомобілі вони придбали за власні кошти та не продавали їх задля наживи.

Пізніше журналісти з’ясували, що у справі Олеся Дзиндри фігурує працівник Червоноградського ТЦК та СП (військкомат) Сергій Шарко. Саме він домовився з Дзиндрою про купівлю цих чотирьох автомобілів у Словенії для військових. 4 серпня Шарко прийшов до Дзиндри з домовленою сумою за автівки. Гроші виявились фальшивими і міченими, а незабаром в Олеся Дзиндри провели обшуки.

18 серпня Юрій Музичук повідомив, що Офіс генпрокурора закрила проти них із Олесем Дзиндрою кримінальне провадження. Він уточнив ZAXID.NET що справу закрили через відсутність доказів, які б доводили їхню вину.

«У ході проведеного досудового розслідування не встановлені достатні докази для доведення винуватості Олеся Дзиндри та Юрія Музичука у суді, щодо вчинення ними злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201 КК України і вичерпані можливості їх отримання», – йдеться в постанові.

За словами Юрія Музичука, на результат справи вплинув потужний громадський спротив, який вимагав припинити тиск на волонтерську спільноту.