Якщо олії небагато, її можна спробувати закомпостувати

Смажена у фритюрі їжа приваблює своєю хрусткою скоринкою та ніжною текстурою всередині. Втім, одна справа, коли страва приготовлена у закладі, зовсім інша, коли йдеться про домашній фритюр. Якщо ви готуєте таке вдома, потрібно знати, що робити з олією після використання. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як правильно її утилізувати.

Безпечні способи утилізації олії

Щоб уникнути проблем із трубами та зменшити шкоду довкіллю, використану олію можна утилізувати кількома способами: