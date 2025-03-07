Як утилізувати олію після фритюру: поради від шеф-кухаря
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Смажена у фритюрі їжа приваблює своєю хрусткою скоринкою та ніжною текстурою всередині. Втім, одна справа, коли страва приготовлена у закладі, зовсім інша, коли йдеться про домашній фритюр. Якщо ви готуєте таке вдома, потрібно знати, що робити з олією після використання. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як правильно її утилізувати.
Безпечні способи утилізації олії
Щоб уникнути проблем із трубами та зменшити шкоду довкіллю, використану олію можна утилізувати кількома способами:
Утилізація разом зі сміттям. Дайте олії повністю охолонути. Далі перелийте її у пластикову пляшку або герметичний контейнер та викиньте контейнер у змішане сміття.
Перероблювання. У деяких містах є пункти приймання відпрацьованої олії (її переробляють на біопаливо або мило). Перед здачею потрібно процідити олію, щоб у ній не було залишків їжі.
Використання в господарстві. Олію можна застосовувати для виготовлення саморобного мила або мастила для інструментів. Дехто використовує її як паливо для масляних ламп.
Компостування. Якщо олії небагато, її можна спробувати закомпостувати. Це зручно робити, якщо у вас, наприклад, є своя дачна ділянка. Відфільтруйте масло через дрібне ситечко або марлю. Це допоможе видалити частинки їжі. Далі найкраще змішати олію з матеріалами з високим вмістом вуглецю (тирса, подрібнена газета або сухе листя), які допоможуть поглинути олію та розщепити її. Уникайте виливання олії безпосередньо на компостну купу, тому що через олію вона може злипнутися і створити середовище, яке перешкоджатиме належному розкладанню. Далі потрібно регулярно перевертати компостну купу, щоб аерувати продукти, та вони почали розкладатися.