Гранульовану ікру можна відрізнити за зовнішнім виглядом: вона ідеальна, навіть занадто, а стінки її жорсткі

Ікра цінних видів риб – це дороге задоволення, тому особливо прикро, коли замість натурального продукту покупець отримує підробку. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає про прості методи перевірки якості ікри.

Різниця між імітованою ікрою та фальсифікатом

Перш за все, не вся штучна ікра обман. Якщо на пакованні виробник чесно зазначає, що ікра імітована – все в порядку. Такий продукт є безпечним для вживання, бюджетним та часто використовується в кулінарії для декору страв.

Крім цього варто мати на увазі, що недобросовісний продавець може маніпулювати сортом ікри, завозити її в країну незаконно, порушувати умови зберігання та приховувати справжній термін придатності.

Які бувають види імітованої ікри?

Імітовану ікру можна поділити на два види:

Гранульована ікра – її роблять на основі желатину або агар-агару та риб’ячого жиру, по суті це однорідні желатинові кульки. Капсульована ікра –технологія виробництва цього виду складніша, і дозволяє створити ікринки максимально наближені до справжніх, що імітують оболонку та навіть зародок всередині, втім наповнення таких капсул – все той же риб’ячий жир зі смаковими, харчовими та ароматичними добавками.

Як перевірити ікру?

1. Перевірте склад продукту.

Перед покупкою уважно прочитайте етикетку. Справжня ікра може містити невелику кількість Е200 та Е211 (консерванти), Е422 (харчовий гліцерин, щоб ікринки не злипалися), трішки солі (не більше 4-6%), а ікра другого сорту може містити ще й олію. А от желатин, риб’ячий жир, соєві добавки, альгінати (витяжки морських водоростей), гідрогенізована олія, ароматизатори, барвники – усе це складники імітованої ікри.

2. Порівняйте ціни

Справжня ікра – дороге задоволення, тому обираючи ікру, наприклад, в інтернеті, порівняйте, скільки коштують схожі товари в інших продавців та виробників. І якщо ціна ікри, на яку ви спершу поклали око видається підозріло низькою, слід насторожитися.

3. Зверніть увагу на запах

Імітована ікра часто має різкий, виразно-рибний запах, тоді як справжня ікра пахне ніжніше та приємніше. Втім, виробники сучасної капсульованої ікри навчилися досить непогано імітувати аромат справжнього продукту.

4. Оцініть зовнішній вигляд

Гранульовану ікру можна відрізнити за зовнішнім виглядом: вона ідеальна, навіть занадто, а стінки її жорсткі. У справжніх же ікринках можна розгледіти оболонку, рідке наповнення і навіть зародок, що нагадує маленьку бульбашку по центру ікринки. Втім, виробники капсульованої штучної ікри навчилися копіювати і його.

Також можна порівняти колір та розмір ікринок із зазначеним виробником видом риби. Так, до прикладу, ікра горбуші має в діаметрі 3-5 мм та світло-помаранчевий колір, а ікра форелі – менша (2-3 мм) та за кольором жовтіша.

5. Спробуйте на смак

Оскільки справжня ікра складається з оболонки та рідкого вмісту, то, розкушуючи, ви можете це відчути: ікринка лопається, а рідина розтікається. Гранульована штучна ікра може прилипати до зубів. Ну і звісно, ікра не повинна гірчити чи мати посмак старого жиру.

6. Проведіть тест з окропом

Візьміть кілька ікринок, залийте їх окропом та перемішайте ложкою. Фокус в тому, що справжня ікра містить натуральний білок, який під дією температури має властивість згортатися. Тому така ікра стане жорсткою, ніби стиснеться та посвітлішає. Тоді ж як імітована просто розчинитися у воді на ваших очах.