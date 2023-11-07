Яворівські депутати виділили 143 млн грн на допомогу армії
За виділені кошти куплять дрони для 24 та 63 бригад
До теми
Яворівська міська рада на позачерговій сесії прийняла рішення виділити 143 мільйони гривень з міського бюджету на підтримку армії. За виділену суму закуплять дрони та інше обладнання для 24 та 63 бригад.
«Також це кошти для покращення умов в санаторії "Прикордонник" в Немирові, де проходять реабілітацію поранені військові-прикордонники. Частина виділеної суми була скерована і для матеріально-технічного оснащення Львівської лабораторії для ідентифікації загиблих на війні військовослужбовців», – повідомив міський голова Яворова Ігор Грабовський.
Яворівська міська рада також відгукнулася на звернення деокупованої Голопристанської громади на Херсонщині і допомогла їй фінансово, щоправда у повідомленні міськради не зазначається виділеної суми. Очільник Голопристанської громади зараз перебуває у російському полоні, а мешканці та інфраструктура сильно постраждали після підриву Каховської ГЕС.
Окрім того, на благодійному мистецькому аукціоні на дрони для 24-ї бригади зібрали 1,3 млн грн.