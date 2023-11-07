Основним питанням сесії Яворівської міськради було внесення змін до міського бюджету на 2023 рік

Яворівська міська рада на позачерговій сесії прийняла рішення виділити 143 мільйони гривень з міського бюджету на підтримку армії. За виділену суму закуплять дрони та інше обладнання для 24 та 63 бригад.

«Також це кошти для покращення умов в санаторії "Прикордонник" в Немирові, де проходять реабілітацію поранені військові-прикордонники. Частина виділеної суми була скерована і для матеріально-технічного оснащення Львівської лабораторії для ідентифікації загиблих на війні військовослужбовців», – повідомив міський голова Яворова Ігор Грабовський.

Яворівська міська рада також відгукнулася на звернення деокупованої Голопристанської громади на Херсонщині і допомогла їй фінансово, щоправда у повідомленні міськради не зазначається виділеної суми. Очільник Голопристанської громади зараз перебуває у російському полоні, а мешканці та інфраструктура сильно постраждали після підриву Каховської ГЕС.

Окрім того, на благодійному мистецькому аукціоні на дрони для 24-ї бригади зібрали 1,3 млн грн.