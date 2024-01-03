Євген Гірник (зліва) повернувся на посаду першого заступника голови Львівської облради, а Віктор Кусий на посаду заступника начальника управління майном

На початку нового року перший заступник голови Львівської облради, представник «Батьківщини» Євген Гірник повернувся на роботу після понад семи місяців перебування на лікарняному і одразу пішов у відпустку. Півроку тому він заявляв про відставку, однак його заяву не підтримали депутати на сесії, тому весь цей час він формально залишається на посаді та отримує виплати з бюджету. Також на роботу Львівську облраду повернувся колишній очільник управління майном спільної власності Віктор Кусий, зараз він на посаді заступника начальника цього управління.

Як повідомили у Львівській облраді у відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET, Євген Гірник перебував на лікарняному з 22 травня минулого року. За півроку, від моменту заяви про складання повноважень першого заступника, 37-річний Євген Гірник отримав виплати понад 325 тис. грн лікарняних за рахунок ПФУ. Разом з тим наприкінці липня він подав заяву про перерахунок зарплати на військову частину.

За даними ZAXID.NET, у перші дні нового року Євген Гірник вийшов на роботу, однак вже з 3 січня пішов у відпустку. Нагадаємо, 30 червня він публічно заявив про складання повноважень через проблеми зі здоров’ям, однак його відставку не підтримали депутати на сесії на початку липня. Однопартієць Євгена Гірника Іван Стецькович запропонував спершу заслухати доповідь колеги, після чого розглянути рішення про дострокове припинення його повноважень на посаді першого заступника, однак депутати більше до цього питання не поверталися. Тоді ж Євген Гірник заявив про вихід з фракції «Батьківщини», однак зашилився членом партії. Як уточнили ZAXID.NET в обласному осередку «Батьківщини», документи про вихід з партії Євген Гірник так і не подав.

Окрім того, у Львівську облраду повернувся колишній очільник управління майном спільної власності Віктор Кусий, який керував управлінням, коли головою ради був представник «Європейської солідарності» Олександр Ганущин. Цей час запам’ятався активним продажем комунального майна, зокрема, лікарняних приміщень, та перереєстрацією розташованих у Львові комунальних закладів у райони з метою позбавити Львів податків. З лютого 2021 року Віктор Кусий деякий час працював заступником начальника управління майном ЛОР, а після звільнення з облради – заступником директора департаменту освіти і науки ЛОВА. Зараз Віктор Кусий знову в управлінні майном ЛОР на посаді заступника начальника.

У Львівській облраді відмовляються від офіційних коментарів з приводу згаданих кадрових рішень, у відповідь на звернення ZAXID.NET там попросили написати новий інформаційний запит.

Нагадаємо, Держаудитслужба провела ревізію діяльності управління майном спільної власності за 3,5 роки (з січня 2020 до кінця травня 2023 року) та виявила фінансові втрати на понад 6 млн грн.

З моменту перебування Євгена Гірника на лікарняному облрадою керує представник «Слуги народу» Юрій Холод. За дев’ять місяців з часу висловлення недовіри та відставки голови ради Ірини Гримак депутати не спромоглися обрати нового голову Львівської облради.