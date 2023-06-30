37-річний Євген Гірник був заступником Ірини Гримак і виконував обов’язки голови ЛОР після її відставки

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Євген Гірник склав повноваження через проблеми зі здоров’ям. Про це він повідомив на сторінці у Facebook у п’ятницю, 30 червня. Замість нього обов’язки голови виконуватиме інший заступник колишньої очільниці ЛОР Юрій Холод.

Євген Гірник пояснив, що причиною звільнення стала хвороба і тривала реабілітація.

«На жаль, проблеми зі здоров'ям та необхідність тривалої реабілітації не дозволяють мені повноцінно виконувати свої обов'язки. Водночас вірю, що розпочаті процеси незалежного аудиту майна спільної власності та прозорого конкурсу на посаду керівника відповідного управління будуть завершені результативно, і Львівщина триматиме лідерство якісних державних змін», – повідомив він.

37-річний Євген Гірник має економічну та юридичну освіту, закінчив Київський національний торгово-економічно університет та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, працював у державному управлінні справами при президентові України. На місцевих виборах у 2020 році пройшов до Львівської облради від ВО «Батьківщина». 1 грудня разом із Юрієм Холодом він став заступником новообраної голови ЛОР Ірини Гримак.

Нагадаємо, на позачерговій сесії 6 квітня депутати Львівської облради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень голови Львівської облради Ірини Гримак. Замість неї обов’язки періодично виконували її заступники Євген Гірник і Юрій Холод. У прес-службі ЛОР ZAXID.NET повідомили, що тепер в. о. керівника облради став Юрій Холод.