Євген Гірник розриває зв'язки з партією «Батьківщина»

Перший заступник голови Львівської облради Євген Гірник, який оголосив відставку з цієї посади, також вийшов з фракції «Батьківщина» в облраді та подав документи про вихід з партії.

Заяву про вихід Євгена Гірника з фракції «Батьківщина» оголосив заступник голови Львівської облради Юрій Холод на початку засідання сесії у вівторок, 4 липня.

Водночас депутати перенесли розгляд заяви Євгена Гірника про відставку з посади першого заступника. Однопартієць Євгена Гірника Іван Стецькович запропонував заслухати доповідь колеги на наступному засіданні, після чого розглянути рішення про дострокове припинення його повноважень на посаді першого заступника.

У львівському осередку партії «Батьківщина» розповіли ZAXID.NET, що очікують на розгляд документи про вихід Євгена Гірника з партії.

37-річний представник «Батьківщини» Євген Гірник обіймав посаду першого заступника голови Львівської облради понад 2,5 року. Після того, як депутати відправили у відставку голову облради Ірину Гримак, він деякий час виконував обов’язки голови ради. 30 червня, за кілька днів до сьогоднішнього засідання сесії, Євген Гірник оголосив про складання повноважень за станом здоров'я.