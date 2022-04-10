Європейський Союз заборонив ввезення та транзит нових вантажів автотранспортом з Росії та Білорусі на свою територію з 9 квітня. Повноцінно заборона почне діяти з 16 квітня. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на рішення ЄС.

Зазначається, що вантажівки з Росії та Білорусі, які збиралися в'їхати до ЄС із 9 квітня, не зможуть цього зробити. Заборона не застосовуватиметься до 16 квітня для перевезення вантажів, яке почалося до 9 квітня, якщо автотранспорт уже знаходився на території ЄС до цього часу або йому необхідний транзит, щоб повернутися до Росії та Білорусі.

Починаючи з 16 квітня запроваджується повна заборона для перетину російськими та білоруськими фурами кордону ЄС.

До слова, у березні активісти декілька разів влаштовували пікети, блокуючи російські та білоруські фури на польсько-білоруському кордоні, з вимогою припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією.

Нагадаємо, 8 квітня Рада ЄС опублікувала п’ятий пакет санкцій, який, серед іншого, містить заборону на купівлю російського вугілля і транспортну блокаду для РФ. Також Джо Байден підписав закони про додаткові санкції проти Росії і Білорусі. Йдеться про «Закон про припинення імпорту російської нафти», який забороняє імпорт енергетичних продуктів із Росії та «Закон про зупинення нормальних торгових відносин із Росією та Білоруссю», спрямований на подальше посилення торгових і правозахисних санкцій.