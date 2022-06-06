Європейський союз розробив план заміщення газу із Росії, щоб позбавитися енергетичної залежності. Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише «Європейська правда».

За словами комісара, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 млрд кубометрів – наявними трубопроводами, аналог ще 25 млрд кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і сонячних панелей.

Єврокомісар констатував, що президент РФ Владімір Путін використовує «газ, щоб розділити нас, і протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу».

«Він намагався роз'єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб розділити нас», – сказав Бретон.

Раніше повідомлялось, що ЄС хоче скоротити залежність від газу з РФ на дві третини до кінця 2022 року. Основний крок для здійснення цього плану – посилення співпраці з африканськими країнами.

Крім цього, план передбачає збільшення постачання трубопровідного газу не з Росії на 10 млрд м³, що вимагатиме налагодження відносин з традиційними постачальниками на новій основі та розширення торгівлі з новими постачальниками.