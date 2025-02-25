Сежурне наголосив, що Європа пропонує Україні взаємовигідну угоду щодо корисних копалин

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії з питань процвітання та промислової стратегії Стефан Сежурне під час візиту до Києва 24 лютого запропонував українським чиновникам «взаємовигідну» угоду щодо корисних копалин. Про це повідомила газета Barronʼs у вівторок, 25 лютого.

«21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в межах взаємовигідного партнерства», – сказав Сежурне.

Він зазначив, що Європа ніколи не вимагатиме укладання угоди, яка не є взаємовигідною.

Зауважимо, заява Сежурне прозвучала на тлі вимог США укласти угоду про видобуток корисних копалин в Україні. На початку лютого американський президент Дональд Трамп повідомив, що потенційна угода на 500 млрд доларів буде «компенсацією» за надану адміністрацією Джо Байдена допомогу Україні на 350 млрд доларів.

12 лютого президент Володимир Зеленський пояснив, що не дозволив міністрам підписати угоду, яку до Києва привіз міністр фінансів США Скотт Бессент, оскільки вона не готова і не передбачала захист українських інтересів та не гарантувала безпеку.

Під час візиту до Києва спецпосланця США з питань України Кіта Келлога президент Володимир Зеленський повідомив про готовність укласти зі США «сильну, дійсно корисну угоду» щодо інвестицій і безпеки.

22 лютого у Пентагоні спростували заяву Дональда Трампа про нібито надання Україні 350 млрд доларів допомоги. За даними міноборони США, з приблизно 183 млрд доларів, майже 66 млрд доларів США надіслали у вигляді військової допомоги Україні. Ще 3,9 млрд доларів, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні, залишаються невитраченими.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала не більше 76 млрд доларів з приблизно 177 млрд доларів ухваленої американської допомоги.