Юліан Чаплінський прокоментував інформацію про наявність у нього бізнесу в Росії

Юліан Чаплінський розповів, що до 2014 року вів бізнес у Росії

Колишній архітектор Львова Юліан Чаплінський веде бізнес у Росії. Таку інформацію опублікувала в понеділок, 16 вересня, учасниця Facebook-спільноти «Скандальні забудови у Львові» Людмила Федяй. Вона оприлюднила посилання на відкриті реєстри бізнесу в Російській Федерації, у яких зазначено, що Юліан Чаплінський вказаний засновником ТОВ «Авеста-Юг» в м. Краснодар.

Згідно з документами, фірму зареєстровано 29 вересня 2008 року. Її основна діяльність – торгівля автотранспорними засобами. Серед додаткових видів діяльності вказано будівництво житлових і нежитлових будівель. Генеральним директором компанії вказаний громадянин РФ Олександр Євгенович Кузнєцов, а Юліан Чаплінський є її засновником. ТОВ «Авеста-Юг» перебуває у процесі ліквідації як недіюча – 11 вересня 2019 року реєстраційні органи РФ внесли відповідне рішення у Єдиний державний реєстр юридичних осіб РФ.

Документи про діяльність ТОВ «Авеста-Юг»

У коментарі ZAXID.NET Юліан Чаплінський підтвердив, що фірма ТОВ «Авеста-Юг» справді належала йому. Водночас колишній головний архітектор Львова розповів, що від часу анексії Криму Росією та початку російсько-української війни у 2014 році припинив усі проекти у РФ.

«У 2008 році в Україні тривав кризовий період. Моя архітектурна фірма шукала виходу на нові ринки. Наприклад, я відкрив фірму з архітектурної графіки в Лондоні. Також ми отримали замовлення на проектування кількох об'єктів у Краснодарі та Анапі. Йшлося про ресторани та відпочинкові будинки. За 400 доларів я придбав неактивну фірму, щоб отримати офіційний розрахунок за нашу роботу в Росії. Це планувалося як тимчасовий проект. За законом, керівником цієї фірми міг бути лише громадянин Росії. З початком Революції Гідності наші ділові стосунки зійшли нанівець. Ми згорнули діяльність в Росії і від початку 2014 року фірма не працювала», – розповів ZAXID.NET Юліан Чаплінський.

Він також додав, що гендиректор ТОВ «Авеста-Юг» Олександр Кузнєцов не повернув частину зароблених компанією грошей і перестав відповідати на дзвінки. Згідно з випискою з російського бізнес-реєстру Rusprofile, у 2014 році «Авеста-Юг» задекларувала збитки на 225 тис. рублів, у 2013 році – збитки на 121 тис. рублів, а у 2016 році – збитки на 130 тис. рублів. У 2017-2019 роках фірма не подавала даних про діяльність.

Візуалізація проекту ресторану в Краснодарі (фото Chaplinskyy & Associates)

«У зв'язку з політичною ситуацією ні я, ні мої партнери не їздили до Росії, щоб вирішити цей конфлікт чи закрити фірму. Тепер вона підлягає ліквідації як недіюча. Наші проекти в Краснодарі та Анапі не були таємницею. Їх візуалізації досі можна знайти на Facebook-сторінці фірми Chaplinskyy & Associates. Ми публічно їх презентували на форумах архітекторів в Україні. Однак все це було до війни з Росією», – пояснив Юліан Чаплінський.

Нагадаємо, що 11 вересня Юліан Чаплінський подав у відставку з посади головного архітектора Львова у зв'язку з переходом на нову роботу. Він відмовився назвати місце свого майбутнього працевлаштування, однак за інформацією ZAXID.NET кандидатуру львів'янина розглядають на посаду заступника міністра у Міністерстві розвитку громад та територій України.