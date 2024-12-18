Узвар, який є обовʼязковим атрибутом Святого вечора, готують переважно з сушених яблук та грушок. Однак для цікавішого смаку й аромату туди можна додавати сливи, цедру апельсинів та лимонів, ягоди та різноманітні спеції. ZAXID.NET пропонує пʼять варіантів узварів, які смакуватимуть під час Святвечора.

Узвар зі спеціями

Кулінар Євген Клопотенко радить приготувати ароматний узвар зі спеціями. Для цього вам знадобиться 350 г сухофруктів, літр води, 7-8 столових ложок меду, одна столова ложка маку.

Сухофрукти слід ретельно промити під проточною водою. Після цього покладіть їх у каструлю, залийте водою й варіть 30 хв на маленькому вогні під кришкою. Згодом вимкніть вогонь й додайте 3 бутони гвоздики й мак. Розчиніть в узварі мед, коли рідина вже охолоне.

Євген Клопотенко пропонує додавати до узвару спеції. Фото з сайту Клопотенка

Узвар з розмарином

Також узвар можна приготувати з розмарином, який надасть напою хвойного присмаку. Для цього потрібно 500 г сухофруктів (можуть бути яблука, груші й чорнослив), 3 літри води, 2-3 столові ложки цукру та 4 гілочки розмарину.

Ретельно промийте сухофрукти та залийте холодною водою. Доведіть суміш до кипіння, додайте цукор та розмарин. Закрийте кришкою і дайте суміші настоятись.

Узвар з шипшини

Смачним та корисним буде узвар з висушених ягід шипшини. Для цього вам потрібно 150 г плодів, 100 г сушених яблук, 2 літри води, 6 столових ложок меду або цукру.

Промийте висушену шипшину, пересипте у посудину трохи розтовчіть. Залийте водою й коли суміш почне закипати, то додайте сушені яблука та цукор. Якщо використовуєте мед, то його краще додавати у вже холодний узвар. Варіть приблизно 7-10 хв. Дайте напою настоятись кілька годин.

Перед споживанням процідіть узвар. Якщо він вийшов надто концентрованим, то розбавте його кип'яченою водою.

До класичного узвару можна додавати різноманітні сухофрукти. Фото Depositphotos

Узвар з курагою

Щоб приготувати ароматний узвар з курагою візьміть склянку сушених яблук, 100 г кураги та 100 г родзинок, 2 літри води та 100 г цукру.

Під проточною водою промийте сухофрукти, залийте водою і доведіть до кипіння. Варіть напій на маленькому вогні приблизно 15 хв, додаючи курагу, родзинки та цукор. Залишіть узвар на ніч настоюватися.

Узвар з цедрою лимона та апельсина

Якщо додати до узвару цедру лимона та апельсина, то смак та аромат напою буде насиченішим. Для цього візьміть 250 г висушених яблук та 200 г висушених груш, 100 г родзинок, 2 літри води, столова ложка цукру та меду. Натріть цедру з половини лимона або апельсина.

Замочіть промиті сухофрукти у воді й дайте їм настоятись 15 хв. Доведіть узвар до кипіння, потім варіть на маленькому вогні приблизно 7-10 хв. Вимкніть вогонь й додайте натерту цедру. Настоюйте узвар до двох годин, а згодом додайте мед.