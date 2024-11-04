З початку повномасштабного вторгнення понад тисяча українців постраждали від мін
Серед постраждалих є сто дітей
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні від мін постраждало 1 068 людей. Про це повідомило 4 листопада Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.
Станом на 1 листопада з початку повномасштабного вторгнення росіян через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки постраждали 1 068 українців, серед яких є 100 дітей. Зокрема, серед постраждалих:
- 199 фермерів,
- 80 пенсіонерів,
- 112 працівників критичної інфраструктури,
- 79 водіїв,
- 90 учнів.
«Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення Російською Федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах», – додають в управлінні.
Інфографіка Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки
Заміновані території в Україні після російського вторгення
Міністерство оборони України 5 жовтня повідомило, що внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії 128 тисяч км² суходолу та 14 тисяч км² акваторії України забруднені вибухівкою.
У квітні 2024 року у ДСНС повідомляли, що загальна площа замінованих територій в Україні становить приблизно 170-180 тис. км2. Близько 156 тис. км2 території вважали потенційно небезпечними через можливе замінування внаслідок терору росіян.
Збитки через мінування у 2021 році склали 5,6% ВВП України. Найбільші втрати пов’язані зі скороченням експорту агропродукції та зменшення надходжень податків.
У жовтні 2024 року стало відомо, що японська компанія Prodrone відкриє проєкт з виявлення наземних мін в Україні за допомогою дронів.