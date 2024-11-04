З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні від мін постраждало 1 068 людей. Про це повідомило 4 листопада Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Станом на 1 листопада з початку повномасштабного вторгнення росіян через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки постраждали 1 068 українців, серед яких є 100 дітей. Зокрема, серед постраждалих:

199 фермерів,

80 пенсіонерів,

112 працівників критичної інфраструктури,

79 водіїв,

90 учнів.

«Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення Російською Федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах», – додають в управлінні.

Інфографіка Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки

Заміновані території в Україні після російського вторгення

Міністерство оборони України 5 жовтня повідомило, що внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії 128 тисяч км² суходолу та 14 тисяч км² акваторії України забруднені вибухівкою.

У квітні 2024 року у ДСНС повідомляли, що загальна площа замінованих територій в Україні становить приблизно 170-180 тис. км2. Близько 156 тис. км2 території вважали потенційно небезпечними через можливе замінування внаслідок терору росіян.

Збитки через мінування у 2021 році склали 5,6% ВВП України. Найбільші втрати пов’язані зі скороченням експорту агропродукції та зменшення надходжень податків.

У жовтні 2024 року стало відомо, що японська компанія Prodrone відкриє проєкт з виявлення наземних мін в Україні за допомогою дронів.