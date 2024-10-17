Prodrone у 2025 році постачатиме дрони для виявлення мін в Україну

Японська компанія Prodrone відкриє проєкт з виявлення наземних мін в Україні за допомогою дронів. Про це 17 жовтня повідомило видання Nikkei Asia.

Японська компанія Prodrone наступного року постачатиме дрони для виявлення мін в Україну. Вона співпрацюватиме з токійською консалтинговою компанією Padeco, щоб комерціалізувати проєкт.

Відзначають, що технологію пошуку мін розроблятимуть українські фахівці. Завдяки впровадженню штучного інтелекту, дрон зможе наносити виявлені міни на інтерактивну карту.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 жовтня під час виступу на конференції з питань протимінної діяльності розповів, що Україна має за мету до 2033 року обстежити більшість потенційно замінованих територій та очистити їх. За його словами, сьогодні чверть України, приблизно 140 тис. км2, потенційно забруднена мінами та боєприпасами.

Шмигаль виокремив декілька завдань, які потрібно виконати під час реалізації проєкту з розмінування України, серед них:

створення повноцінної системи управління протимінною діяльністю;

формування довгострокової міжнародної коаліції розмінування України;

розширення виробництва машин із розмінування, а також використання інноваційних методів та технологій;

підвищення обізнаність громадськості про заміновані території.

Заміновані території в Україні після російського вторгення

Міністерство оборони України 5 жовтня повідомило, що внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії 128 тисяч км² суходолу та 14 тисяч км² акваторії України забруднені вибухівкою.

У квітні 2024 року у ДСНС повідомляли, що загальна площа замінованих територій в Україні становить приблизно 170-180 тис. км2. Близько 156 тис. км2 території вважали потенційно небезпечними через можливе замінування внаслідок терору росіян.

Збитки через мінування у 2021 році склали 5,6% ВВП України. Найбільші втрати пов’язані зі скороченням експорту агропродукції та зменшення надходжень податків.