Кирило Тимошенко

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг дотримання заступником керівника Офісу президента України Кирилом Тимошенком законодавства про конфлікт інтересів. Про це повідомило НАЗК 30 жовтня пише «Громадське».

За результатом моніторингу НАЗК встановить наявність чи відсутність конфлікту інтересів у Тимошенка.

Приводом для перевірки стало розслідування видання «Бабель» 27 вересня, в якому йшлося про те, що організатором Всеукраїнського форуму «Україна 30», проведення якого ініціював глава держави Володимир Зеленський, стала компанія Goodmedia дружини Тимошенка – Олени Тимошенко.

З лютого до серпня цього року в Україні відбувався Всеукраїнський форум «Україна 30». У межах заходу порушували теми коронавірусу, інфраструктури, медіа, освіти, безпеки, екології, міжнародної політики й інші.

Як з’ясували журналісти, участь у форумі «Україна 30» була платною для низки організацій, зокрема для Національної асоціації адвокатів України, Вищої школи адвокатури, агропромислових холдингів МХК Юрія Косюка, «Кернел» Андрія Веревського, агрохолдингів «Контінентал Фармерз Груп», «Ерідон», «Індустріальна молочна компанія», LNZ Group, групи компаній «Епіцентр», київського казино «Шангрі Ла» та інших. За даними журналістів, вони заплатили від 100 тис. до 750 тис. грн.

Організатором форуму Goodmedia стала без конкурсу та за свої послуги офіційно отримала мільйони гривень.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк стверджував, що на проведення всеукраїнського форуму «Україна 30» гроші з бюджету не витрачали. Тимошенко «чітко та професійно» відпрацював захід, говорив Подоляк.