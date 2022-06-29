Президент Володимир Зеленський заявив, що чутки про хворобу президента Росії Владіміра Путіна йому не цікаві, а насправді його хвилює хвороба Росії в цілому. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBС.

На прохання прокоментувати чутки про те, що Путін хворий, президент України заявив, що його більше хвилює загальна хвороба Росії, яка має завищені амбіції, не поважає міжнародне право і не цінує життя.

«Я чесно кажучи не знаю, що відбувається з Владіміром Путіним. Я вважаю, що в них є дійсно велика хвороба в цілому. Але вона, мені здається, складнішою, ніж те, що говорите ви, що Путін хворий. Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба щодо захоплення, хвороба до таких катувань, які вони вчинили на нашій землі. Мені здається, що це складний момент і це є хвороба не тільки однієї людини», – переконаний президент України.

На думку Зеленського, «багато людей в оточенні президента РФ хворі через завищення амбіцій, зайві амбіції, нерозуміння і неповагу до міжнародного права, неповагу просто до життя людей».

«Мені здається, що це складний момент і це і є хвороба. Я розумію що багато людей в оточенні президента Російської Федерації, вони самі хворі через це. Через завищені амбіції, нерозуміння і ненеповагу до міжнародного права. Неповагу просто до життя людей. Ця хвороба небезпечна для нашої держави. Все інше для мене це балачки і не дуже цікаво», – заявив Зеленський.

Зазначимо, що ще у березні керівник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав заявив, що президент Росії Владімір Путін може втратити владу в країні до кінця року. За словами колишнього агента британської спецслужби, це не пов'язано із війною в Україні, а зі станом здоров'я 69-річного голови РФ, якого можуть відправити до санаторію.

Чутки про поганий стан здоров'я Владіміра Путіна ходять давно. Подейкують, що російський диктатор має рак крові, проте жодних підтверджень цьому немає.