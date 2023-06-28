Володимир Зеленський прибув на спільну прес-конференцію з президентами Литви та Польщі

Президент Володимир Зеленський не вважає, що перекидання з Росії до Білорусі приватної військової компанії «Вагнер» може серйозно загрожувати Україні. Про це він сказав на прес-конференції після переговорів з президентом Польщі Анджеєм Дудою і президентом Литви Гітанасом Науседою в середу, 28 червня.

«"Вагнерівці" є на всій окупованій території України. Вони і були в Луганській області. Багатьох із них, як я вже наголошував, знищили наші Збройні сили. Понад 20 тисяч із них були знищені. Тому та кількість, яка пішла, скажімо так, у позитивному сенсі, пішла на Москву, її порівняно з тим, скільки їх було в нас, порівнювати неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий», – сказав Зеленський, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

За словами Зеленського, армія вважає, що ситуація на півночі України незмінна і контрольована. Крім того, за його словами, повторення російського походу в Україні неможливе. «Все-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах», – наголосив президент.

«Вагнерівці» зі своїм ватажком Євґєнієм Пріґожиним перемістилися в Білорусь за результатами домовленостей з президентом цієї країни Алєксандром Лукашенком щодо припинення в Росії військового заколоту. Також ці домовленості передбачають, що «вагнерівців» та їхнього ваткжка не будуть переслідувати через спробу заколоту.

25 червня Британський генерал, Колишній голова Генерального штабу Великої Британії Річард Даннат допустив можливість нападу «вагнерівців» на Київ з Білорусі. У відповідь на такий прогноз командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв сказав, що на Півночі ситуація залишається контрольованою та стабільною, кордон України залишається під захистом, а українські військовослужбовці готові дати відсіч будь-кому, зокрема, російським найманцям.