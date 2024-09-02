Гриби та курка – це завжди хороше поєднання, особливо, коли вони ще й приготовані у вершковому соусі.

Інгредієнти:

курячі стріпси – 1 уп.;

печериці – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

вершкове масло – 40 г;

рослинна олія – 40 мл;

твердий сир – 100 г;

вершки 20 % – 150 мл;

мелений мускатний горіх – 1/3 ч. л.;

сіль до смаку;

чорний мелений перець до смаку (за бажанням).

Спосіб приготування:

Помийте та висушіть паперовим рушником печериці, очистьте цибулину. Наріжте гриби та цибулю кубиками. Наріжте середнім кубиком курячі стріпси, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Розігрійте пательню із сумішшю вершкового масла та рослинної олії, обсмажте до золотавого кольору цибулю, це займе 5-6 хв. Потім додайте на пательню нарізані гриби та смажте їх разом з цибулею, помішуючи, ще приблизно 4 хв. Додайте на пательню до грибів з цибулею нарізані курячі стріпси та смажте, помішуючи, 4-5 хв.

Влийте на пательню вершки та тушкуйте інгредієнти на невеликому вогні ще 3 хв. Додайте мелений мускатний горіх та сіль до смаку, перемішайте. Натріть на крупній терці твердий сир.

Змастіть форму для запікання олією або вершковим маслом. Викладіть протушковані курячі стріпси з грибами, цибулею та вершками у форму. Зверху присипте натертим сиром. Запікайте жульєн у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хв.