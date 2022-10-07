ЗСУ на півдні знищили 18 російських гаубиць і понад сотню росіян. Про це повідомляє ОК «Південь».

Підтверджені втрати противника за добу лише на півдні складають: 105 військових, 8 танків, 18 крупнокаліберних гаубиць «Мста-С» та «Мста-Б», самохідна гармата «Піон», 4 міномети, 15 одиниць авто-бронетехніки і три склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Ще шість одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби – суттєво пошкоджені.

Протягом дня також знищено 6 «розвідників» типу «Орлан-10» та один «Мохаджер-6» в Бериславському і Миколаївському районах. Також були збиті три «Шахед-136», що атакували Одещину.

Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань. Наша авіація завдала 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському.