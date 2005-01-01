Звільнення Холодницького з посади голови САП розглянуть щонайменше через місяць

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) за процедурою приблизно через місяць зможе розглянути скаргу генерального прокурора України Юрія Луценка про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних порушень.

«Процедура розгляду скарги довготривала . Максимальний термін розгляду – два місяці. Розгляд скарги щодо Холодницького ми можемо розпочати щонайменше через місяць», – розповів голова КДКП Віталій Грушковський агенції «Інтерфакс-Україна» в понеділок, 2 квітня.

Він пояснив, що за процедурою після отримання скарги КДКП направляє запити для перевірки інформації, потім вивчає подані документи, а сторонам повідомляють про засідання комісії з розгляду скарги за 10 днів до розгляду.

Як повідомляв ZAXID.NET, 30 березня генпрокурор звернувся до КДКП зі скаргою про вчинення Холодницьким дисциплінарних порушень і попросив комісію розглянути питання звільнення Холодницького із посади заступника генпрокурора – керівника САП.

Нещодавно стало відомо, що Назара Холодницького прослуховували. В його кабінеті в акваріумі виявили відповідну апаратуру. Прослуховуванням займались слідчі ГПУ та НАБУ, факт прослуховування Луценко підтвердив, те саме зробив і голова НАБУ Артем Ситник. З його слів, Холодницького прослуховували 4 тижні. Ситник також заявив, що Холодницький «зливав» інформацію підозрюваним і чинив тиск на прокурорів.

Сам Холодницький повідомив, що його викликали на допит до ГПУ на 3 квітня і він піде на цей допит.

Холодницький став першим головою САП. Він керує відомством з 30 листопада.