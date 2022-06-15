22 вулиці у Франківському і Залізничному районах Львова завтра будуть без води
Водопостачання відключать через плановий ремонт
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У четвер, 16 червня, з 9:00 до 21:00 не буде води на 22-х вулицях у Франківському та Залізничному районах Львова. Водопостачання відключать через плановий ремонт, повідомляє прес-служба ЛМР.
Упродовж дня без водопостачання залишаться будинки на вулицях:
- Бабія,
- Багряного,
- Городоцькій (непарна сторона від №211 до №233),
- Зигзаг,
- Зоряній,
- Канівській,
- Кондукторській,
- Кравченко,
- Кульчицької,
- Любінській (непарна сторона від №51 до №65),
- Медведецького,
- Народній,
- Окружній,
- Петлюри,
- Підміській (непарна сторона від №3 до №11),
- Простій,
- Пташиній,
- Рівній,
- Спокійній,
- Сулими,
- Сухій,
- Терлецького.
Після закінчення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води через забарвлення іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
Диспетчерська служба ЛМКП «Львівводоканал» (цілодобово): короткий номер 15-51 або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51, cds@lvk.lviv.ua.
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