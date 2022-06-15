У четвер, 16 червня, з 9:00 до 21:00 не буде води на 22-х вулицях у Франківському та Залізничному районах Львова. Водопостачання відключать через плановий ремонт, повідомляє прес-служба ЛМР.



Упродовж дня без водопостачання залишаться будинки на вулицях:

Бабія,

Багряного,

Городоцькій (непарна сторона від №211 до №233),

Зигзаг,

Зоряній,

Канівській,

Кондукторській,

Кравченко,

Кульчицької,

Любінській (непарна сторона від №51 до №65),

Медведецького,

Народній,

Окружній,

Петлюри,

Підміській (непарна сторона від №3 до №11),

Простій,

Пташиній,

Рівній,

Спокійній,

Сулими,

Сухій,

Терлецького.

Після закінчення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води через забарвлення іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Диспетчерська служба ЛМКП «Львівводоканал» (цілодобово): короткий номер 15-51 або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51, cds@lvk.lviv.ua.