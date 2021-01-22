Контрактник військової частини з Яворівщини продавав боєприпаси до гранатомета

Старший сержант однієї з військових частин Збройних сил України зберігав і продавав боєприпаси до гранатомета. 28-річного чоловіка затримали поліцейські після того, як він продав боєприпаси за 3 тис. грн.

28-річний контрактник однієї з частин у Яворівському районі зберігав у своєму помешканні боєприпаси до гранатомета – ВОГ-25 та ВОГ-2511. Боєприпаси сержант постріли заніс на територію своєї військової частини, де продав покупцю за три тисячі гривень.

У п’ятницю, 22 січня, департамент внутрішньої безпеки Нацполіції повідомив про проведення обшуків у чоловіка. Поліцейські оголосили йому про підозру за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.