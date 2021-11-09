Підозрюваний у вбивсті 32-річний українець був затриманий польською поліцією

Вночі на неділю, 7 листопада, у центрі польського міста Плоцьк (Płock), що за сотню кілометрів від Варшави, вбили 33-річного українця. У вбивсті підозрюють громадянина України, саме він, за версією слідства, вдарив знайомого ножем в шию. Польська поліція вже затримала 32-річного підозрюваного, пише TVN Warszawa.

Вночі перехожі помітили 33-річного пораненого українця на одній з центральних вулиць міста. Медики, які прибули на виклик намагалися врятувати чоловіка, але поранення ножем в шию виявилося не сумісним з життям, чоловік помер.

Польська поліція спершу затримала двох підозрюваних у вбивсті. Але у понеділок, 8 листопада, підозра у вбивстві була вручена тільки одному чоловікові – 32-річному громадянину України. Іншому надали статус свідка.

Поліцейські встановили, що 33-річна жертва та його 32-річний вбивця були знайомими. Вбивця мав особистий мотив, який слідчі поки що не озвучують.

У Польщі за вчинене вбивство 32-річному українцеві загрожує від 8 років ув'язнення аж до довічного.