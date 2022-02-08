Водій спочатку казав, що не вживав спиртне, але потім визнав свою провину

Вироком Костопільського районного суду 33-річного мешканця Костополя Рівненської області Павла Золойка визнано винним у вчиненні смертельної ДТП й засуджено до 5 років позбавлення волі. Засуджений також має сплатити родині загиблого Андрія Катульського близько 180 тис. грн моральних збитків. Водій, перебуваючи у нетверезому стані, уночі в’їхав у групу людей на вулиці. У результаті один чоловік загинув на місці, ще троє травмувалися.

Про вирок 33-річному костопільчанину Павлу Золойку Рівненська обласна прокуратура повідомила у вівторок, 8 лютого. «Зібрано достатньо доказів та доведено, що вночі 3 жовтня 2020 року обвинувачений, у стані алкогольного сп’яніння керуючи автомобілем Volkswagen Golf, рухаючись із перевищенням швидкості по вул. Грушевського в Костополі… допустив наїзд на чотирьох осіб. Один з потерпілих загинув на місці події, інші троє отримали травми», — ідеться у повідомленні прокуратури.

Загинув 30-річний мешканець Костополя Андрій Катульський, 24-річний Василь Федас отримав тяжкі травми і довгий час лікувався. Також госпіталізували 21-річного чоловіка, 28-річного після надання медичної допомоги відпустили. Результати обстеження показали у крові водія 1,37 проміле.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Суд призначив йому покарання: 5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Задоволено також цивільний позов родини загиблого на загальну суму понад 180 тис. грн.

Зазначимо, що за рік до цих подій у ДТП загинула мама Павла Золойка. Жінка стояла на тротуарі, і на неї зненацька наїхав автомобіль, вона загинула на місці. Водій був тверезий, у нього нібито стався епілептичний напад. Урешті водій отримав умовне покарання.